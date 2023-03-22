Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
İş hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili boğalar. Özgüvenle alacağınız sorumluluklar ön plana çıkmanıza sebep olacak. Bugün iş yükünüz fazla olabilir. Plansız davranırsanız işler karışabilir, strese bağlı baş ağrıları ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.
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