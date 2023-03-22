22 Mart hangi burç? 22 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 22 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Mart hangi burç oluyor? 22 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
22 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1906 - Nurullah Berk
1911 - Munis Faik Ozansoy
1913 - Vartan İhmalyan
1922 - Osman Fahir Seden
1925 - Mustafa Ok
1969 - Tuna Arman
1997 - İnci Ece Öztürk
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1886 - Kálmán Darányi
1912 - Karl Malden,
1931 - Burton Richter
1933 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr
1966 - António Pinto
1967 - Hiroaki Nagashima
1970 - Anja Kling
1977 - John Otto
1986 - Jeon Boram
1987 - Ludovic Lamine Sané
1988 - Tania Raymonde
1992 - Walter Tavares
1993 - Christopher Jullien
2002 - Andrey Yesipenko
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