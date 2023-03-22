22 Mart hangi burç? 22 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:21

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:21

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Mart hangi burç oluyor? 22 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

22 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1906 - Nurullah Berk

1911 - Munis Faik Ozansoy

1913 - Vartan İhmalyan

1922 - Osman Fahir Seden

1925 - Mustafa Ok

1969 - Tuna Arman

1997 - İnci Ece Öztürk

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1886 - Kálmán Darányi

1912 - Karl Malden,

1931 - Burton Richter

1933 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr

1966 - António Pinto

1967 - Hiroaki Nagashima

1970 - Anja Kling

1977 - John Otto

1986 - Jeon Boram

1987 - Ludovic Lamine Sané

1988 - Tania Raymonde

1992 - Walter Tavares

1993 - Christopher Jullien

2002 - Andrey Yesipenko