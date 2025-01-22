Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ocak 2025 - 15:53

Güncelleme: 22 Ocak 2025 - 15:53

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.