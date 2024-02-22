Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Para harcama isteğiniz bugün artabilir. Ekonomik konularda düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmak bugün yapmanız gereken en doğru şey. Aksi takdirde daha sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
- Süper Lig'e bir hafta erteleme