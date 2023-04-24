Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle keyifli vakit geçireceğiniz bir gün sevgili boğalar. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Planlarınızı hayata geçirebilir, gelecek planları yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alevi
- Vekil olamadı TİGEM'e atandı
- Muharrem İnce-Erkan Baş
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Yiğitlerim
- Türkiye Gönüllüleri
- İtalyan futbolcudan Beşiktaş açıklaması!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?