24 Nisan hangi burç? 24 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:35

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:35

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Nisan hangi burç oluyor? 24 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 24 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

24 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1901 - Talat Artemel

1929 - Ferit Tüzün

1961 - Mehmet Uslu

1961 - Erol Budan

1969 - Gülşah Alkoçlar

1978 - Mert Kılıç

1980 - Pınar Soykan

1991 - Batuhan Karadeniz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1845 - Carl Spitteler

1905 - Robert Penn Warren

1934 - Shirley MacLaine

1942 - Barbra Streisand

1968 - Haşim Taçi

1987 - Jan Vertonghen

1993 - Ben Davies

1994 - Vedat Muriqi



