Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Nisan hangi burç? 24 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 24 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Nisan hangi burç oluyor? 24 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 24 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
24 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1901 - Talat Artemel
1929 - Ferit Tüzün
1961 - Mehmet Uslu
1961 - Erol Budan
1969 - Gülşah Alkoçlar
1978 - Mert Kılıç
1980 - Pınar Soykan
1991 - Batuhan Karadeniz
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1845 - Carl Spitteler
1905 - Robert Penn Warren
1934 - Shirley MacLaine
1942 - Barbra Streisand
1968 - Haşim Taçi
1987 - Jan Vertonghen
1993 - Ben Davies
1994 - Vedat Muriqi
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