Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Fikirlerinizde inatçı oluşunuz çevrenizi yorduğu kadar sizi de yoruyor. Yaşadığınız olumsuzlarda sürekli dış etkenleri suçluyor olmanız gerçek bir çözüm olmaktan çok uzak. Daha kaliteli bir yaşam isterken fikirlerinizi esnetmek işlerinizin kolaylıkla olmasını sağlayacak.
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