Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Yakın çevreniz tarafından göreceğiniz manevi destek size iyi gelecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal kararlar almamalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Hastane yolunda facia!
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı