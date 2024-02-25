Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Şubat 2024 - 16:20

Güncelleme: 25 Şubat 2024 - 16:20

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.