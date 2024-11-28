Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2024 - 16:05

Güncelleme: 28 Kasım 2024 - 16:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, kafanızda günlerdir netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Verdiğiniz değerin karşılığını alamamak sizi yıpratsa da hayatınız adına bir eleme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Kararlı davranmalısınız.