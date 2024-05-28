Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2024 - 16:33

Güncelleme: 28 Mayıs 2024 - 16:33

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Ekonomik açıdan krizli bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakin kalmanız gerekiyor. Başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor. Çok derine dalmayın.