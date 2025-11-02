Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

İkizler burcu ve y ükselen İkizler burcu

Sosyal çevreniz hareketleniyor. Grup aktivitelerinde öncü rol alabilirsiniz. Ancak sabırsız veya ani çıkışlar arkadaş ilişkilerinde gerilime yol açabilir. Yeni fikirlerinizi paylaşmak için uygun bir zaman.