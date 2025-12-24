Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Perşembe Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

24.12.2025 15:42:00
Astrolog Bilge Aslı
Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

İlişkilerde netlik ihtiyacın artarken karşı tarafın belirsiz tavırları seni huzursuz edebilir. Fazla analiz etmek yerine empati kurmak önemli. Her şeyi düzeltmek zorunda değilsin; bazen anlamak yeterlidir.