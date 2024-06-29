Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Haziran 2024 - 16:22

Güncelleme: 29 Haziran 2024 - 16:22

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, kafanızda netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, değerinizi sorguluyorsunuz fakat önce siz kendi değerinizi bilin. Sorunların üstesinden gelebilmek için inadı bırakıp kararlı davranmalısınız.