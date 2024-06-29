Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, kafanızda netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, değerinizi sorguluyorsunuz fakat önce siz kendi değerinizi bilin. Sorunların üstesinden gelebilmek için inadı bırakıp kararlı davranmalısınız.
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