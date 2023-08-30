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Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Ağustos 2023 - 16:49

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün geleceğinize dair yeni adım atabileceğiniz veya iyi niyetine inandığınız kişilerle yeni bir başlangıç yapabileceğiniz bir gündesiniz. Çok emek verdiniz ve artık emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Biraz daha sabretmelisiniz.



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