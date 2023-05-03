Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 03 Mayıs 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz insanlar güveninizi sarsabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Önemli kararlar alırken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.