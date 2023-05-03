Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz insanlar güveninizi sarsabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Önemli kararlar alırken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...