Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken çıkan aksilikler canınızı sıkıyor olabilir. Sorunları hallederek ilerleyin çünkü yok saydığınız konular ilerde tekrar karşınıza çıkacaktır. Birikmiş işlerinizi yavaş yavaş halledin. Daha huzurlu hissedeceksiniz.
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