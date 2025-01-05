Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, sağlık sorunlarının gündemde olabileceği bir gün. Bugün kendini ifade etmek istiyor fakat özgüven sorunları yaşıyor olabilirsin. İçinde biriktirdiklerini sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısın ve olayları mantık çerçevesinde değerlendirmelisin.
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