Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu :
Birkaç gündür yaşadığınız kaos bugünden itibaren artık son buluyor. Paranızı riske atmadan ve sağlam adımlarla ilerleyin. Yeni anlaşmalar ve önemli görüşmeler için günün ikinci yarısı uygun. Yaşadığınız olumsuzluklar bir sonraki adımı etkilemesin.
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