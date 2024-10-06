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Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Ekim 2024 - 16:48

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün sabah saatleri arkadaşlık ilişkileriniz açısından pozitif etkiler taşıyor sevgili boğalar. İlerleyen saatler ilişkiler açısından zorlayıcı olabilir. Yakın çevrenizle inatlaşmamaya özen gösterin. İlişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız biraz esnek olabilmelisiniz.


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