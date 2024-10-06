Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün sabah saatleri arkadaşlık ilişkileriniz açısından pozitif etkiler taşıyor sevgili boğalar. İlerleyen saatler ilişkiler açısından zorlayıcı olabilir. Yakın çevrenizle inatlaşmamaya özen gösterin. İlişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız biraz esnek olabilmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Yerlikaya'dan 'bir gün sonra' vahşet açıklaması!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı