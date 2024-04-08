Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün. Kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyamıyor olabilirsiniz, bu durum iç dünyanızda öfke yaratabilir. Negatif duygularınızı sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. Fevri kararlar almayın.
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