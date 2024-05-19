Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendiğiniz ilişkileriniz artık üzerinde yoğunlaşmanızı gerektirecek duruma geldi. Sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız sorunları önemsemelisiniz. Çözümsel bir bakış açısıyla yaklaştığınızda sorunların o kadar da büyük olmadığını göreceksiniz.
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