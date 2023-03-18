Bunları öğrenmeden çocuk sahibi olmayın: Burcunuza göre iyi ebeveyn misiniz?
Herkesin kendisine göre bir anne ya da babalık tarzı vardır. Çok katı uyumlu ya da tam tersine her şeyi salmış bir anne ya da baba olabilirsiniz. Peki bunu burcunuza göre hiç merak ettiniz mi? İşte burcunuza göre iyi ebeveyn misiniz değil misiniz bunun yanıtı....
Herkes kendisine göre bir tarzı benimser bu ebeveynlik için de geçerlidir. Eğer siz yapı olarak çok katıysanız muhtemelen anne ya da babalığınızı da aynı şekilde katı olacaktır. Peki nasıl anne ya da baba olacağınızın burcunuzla alakası olduğunu söylesek? Burcunuza göre iyi ebeveyn misiniz değil misiniz? Bunun cevabını sizlerle paylaşıyoruz. Haydi başlayalım!
BURCUNUZA GÖRE İYİ EBEVEYN MİSİNİZ?
1- KOÇ
Koç burcu. Çocuğunun iyiliği için herkese karşı durabilecek bir dirayete sahiptir. Ama Koç aynı zamanda bir savaş burcu olduğu için çocuklarınızla bazı önemli tartışmalara girmekten kaçınamayabilirsiniz. Sürekli olarak zıtlaşmak gençlik yıllarıyla ilgili özellikle gerilim dolu bir ilişkiyi beraberinde getirebilir.
2-BOĞA
Boğa burcu çok kararlı, sabırlı ve güçlüdür. Bu yüzden onlar en iyi ebeveyn olmaya aday kişilerdir. Boğa burçlarının en büyük sorunu çocuklarının en iyisi olmasını istedikleri için bazen aşırıya kaçabilirler. Çocuklarının her şeyine çok fazla karışarak onların mükemmel olması için çabalarlar.
3- İKİZLER
İkizler burcunun güçlü fikirleri ve güçlü bir ahlaki pusulası vardır. Bu da onları iyi ebeveyn olmak için uygun kılar. Bununla birlikte ikizler ne yazık ki çok değişken bir ruh haline sahiptir. Çocuklar da tutarlılık ve istikrar arzuladıklarından duygusal ruh hali değişimlerinizi kontrol altında tutmak zorundasınız.
4- YENGEÇ
Yengeç burcu için aile her şeydir. Bu da onları en şefkatli ebeveyn yapar. Çocuğunuzun gelişmesi için harika derecede sıcak bir ortam yaratırlar. Yengeç burcunun tek sıkıntısı, aşırı korumacı olma eğilimidir. Yuvayı terk edemeyecek kadar korkan birini yetiştirmek istemezsiniz. Bu yüzden çocuğunuzu büyütürken çok dikkatli olmalısınız.
5- ASLAN
Aslan burcu anne ve babalar genellikle havalıdır. Eğlenmenin ne olduğunu çok iyi bilirler. Bu yüzden çocuklarıyla en eğlenceli zamanı geçirebilecek burç Aslan burcudur. Fakat çok fazla ilgi odağı olmayı sevdikleri için anne ve babalar çocuklarını geri planda bırakabilirler. Bu yüzden bazı zamanlarda çocuğunuzun ilgi odağı olmasına izin verin.
6- BAŞAK
Organizasyon ve düzen konusunda mükemmel olan Başaklar çocuklarının programını profesyonel gibi yönetirler ve bu da ne yazık ki çocukta biraz sıkılma duygusunu ön plana çıkarır. Çok fazla mükemmeliyetçi olmamaya dikkat edin. Çocuklarınız başarısız olabilir, bunları kabullenin. Mükemmel olmadığınız zamanlarda ya da çocuğunuzun mükemmel olmadığı zamanlarda kendinizi ya da onu suçlamayı bırakın.
7-TERAZİ
Terazi burcu adil dengeli ve şefkatlidir. Çocuklarınızla deneyimlerinizi ve kültürünüzü paylaşmayı çok seviyorsunuz. Ancak bazı zamanlar kararsız kalabilirsiniz. Disiplini sağlamakta zorluk çekebilirsiniz. Çocuklarınızın, nezaketinizi ve adaletinizi zayıflıkla karıştırmasına asla izin vermeyin. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla otoritenizi her zaman korumaya dikkat edin.
8- AKREP
Çocuklarınızın başına gelenler söz konusu olduğunda inanılmaz derecede sezgisel bir yapınız var. Çocuklarınızın hayatlarını mikro düzeyde yönetmekle tanınıyorsunuz. Bu nedenle çocuklarınızın kendi hayatları olduğunu ve bir noktada kendi kararlarını vermeleri gerektiğini hatırlamalısınız.
9- YAY
Yay burcu ebeveynler her zaman eğlenmeye ve harika şeyler yapmaya hazırdır. Onlar gezmekle ünlüdür. Yay burcu ebeveynlerinin en büyük sorunu düşünmeden konuşmalarıdır. Kaba veya duyarsız derecede rahatsız edici sözler söyleyebilirler. Eğlenceli ve spontane olmak harikadır ama çocuklarınızın karşısında bir yetişkin olduğunuzu unutmamalısınız.
10- OĞLAK
Oğlak burcu anne ve babalar çok iyi destekçileri dir. Çok çalışıyorsunuz ve çocuklarınız için inanılmaz derecede istikrarlı bir ortam yaratıyorsunuz. Sizin en büyük probleminiz fazla ciddi olmanız ve bazı zamanlar çocuklarınıza çok fazla yük yüklemeniz. Arada bir gülümsemek sizden bir şey kaybettirmez. Arada bir tatile çıkmak sizin için iyi olabilir.
11- KOVA
Kova burcu anne ve babalar çocuklarını yaratıcı ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirir. Çevresinin ne söylediğine. Önem vermeyen kova burçları, çocuklarının akranları ve arkadaşlarıyla rahatlıkla anlaşabilir. Aynı zamanda çocuklarla tıpkı yaşıtlarıymış gibi sohbet edebilir. Ancak bazı zamanlar otoriteyi sağlamalısınız.
12- BALIK
Yaratıcı ve sevecen olan Balık burçları çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Ebeveyn olarak en büyük sorununuz pasif agresif ya da duygusal olarak manipülatif olma eğiliminin olmasıdır. Kimse zihninizi okuyamaz. Bu yüzden insanlara tam olarak neler olduğunu anlatın. Ve yolunuza öyle devam edin.
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