Çeneleri düşük 3 burç! Onlar kafa ütülemekte birebirler

Yayınlanma: 28.04.2023 - 23:45

Güncelleme: 28.04.2023 - 23:45

Çenesi düşük 3 burç belli oldu. O burçlar arasında ''İkizler, Başak ve Yay'' burcu yer alıyor. İşte çenesi düşük 3 burçla ilgili bilgiler.

İkizler burcu: İletişim konusunda ileride olan burçların başında gelen İkizler burcu bir konuştu mu susturamazsınız. Cümle sonuna kadar kendilerini dinlettirmeden gitmezler.

Başak burcu: Onların haklı tarafı hep vardır ve konuşmayı çok severler. Kendilerine güvenen Başak burcunu asla kendi istemeden susturamazsınız.

Yay burcu: Sessiz görünen Yay burcu konuşmaya başladı mı avukat gibidir. Bir de haklıysa yandınız. Onun bilgisiyle ve diliyle baş edemezsiniz.

EN SESSİZ BURÇLAR

KOVA BURCU (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kovalar zeki, hırslı ve yaratıcı kişiliklerdir. Her şeylerini hemen paylaşmayı tercih etmeyebilirler. Sessiz ve sakin bir izlenim verirler. Sessizken genellikle gözlem yaparlar. Aynı zamanda istedikleri zaman sinsi davranabilirler. Yakın arkadaşlarının sırlarını paylaşmazlar, güvenilirdirler. Sessiz gözükseler bile kendilerini çok iyi ifade etmeyi bilirler.

YAY BURCU (22 KASIM – 21 ARALIK)

Yay burçları, umursamaz, konuşkandır ancak sessiz ve soğuk davranmasını tetikleyen şey yalan söylenmesi veya ihanete uğramasıdır. Tamamen umursamaz bir kişiliğe bürünebilir ve karşı tarafı görmezden gelir.

Arkadaş canlısı gözüken bu burç iyi bir casus olabilir. Çok çaba sarf etmeden insanları konuşturabilir.

BOĞA BURCU (20 NİSAN – 20 MAYIS)

İnatçı olan boğa burçları, kolay kolay taviz vermez. Boğa burçları önemli durumlarını kolay kolay herkese anlatmaz. Yaşanan zor durumlarda soğukkanlı davranırlar