İlişkilerde netlik, güvenin temelidir. Ancak bazı burçlar için ciddi konuşmalar baskı anlamına gelir ve mümkün olduğunca ertelenir. İşte, ciddi konuşmaları sürekli erteleyen 3 burç...

KOVA (19 OCAK – 17 ŞUBAT)

Kova burcu duygusal yoğunluktan hoşlanmaz. Ciddi konuşmalar başladığında mesafe koyabilir. Konuyu mantıkla ele almak ister ama duygusal beklentiler karşısında geri çekilir.

TERAZİ (22 EYLÜL – 21 EKİM)

Teraziler çatışmadan kaçınır. Bu yüzden sorunları konuşmak yerine ortamı yumuşatmayı tercih ederler. Ancak ertelenen konuşmalar zamanla daha büyük problemlere yol açabilir.

İKİZLER (20 MAYIS – 19 HAZİRAN)

İkizler burcu anı yaşamayı sever. Gelecek planları, ilişki tanımları ve netlik isteyen konuşmalar onu sıkar. Konuyu dağıtmakta ve gündemi değiştirmekte ustadır.