Cimriliğiyle çevresini bezdiren 4 burç: Bu burçların cüzdanında akrep var

Astrolojik haritalarda özellikle toprak elementinin baskınlığı, kişiye maddi dünyada güvenlik ve kalıcılık arayışı verir. Ancak bu arayış dozajı kaçtığında, sosyal ilişkileri zedeleyen bir cimrilik olarak dışa vurabilir. Uzman astrologların "finansal korumacılık" olarak tanımladığı, halk arasında ise "varyemez" olarak bilinen o 4 burç...

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için para, bir güç ve güvenlik aracıdır. Gelecekte yaşayabileceği en kötü senaryoya göre bütçe yaptığı için, bugünü adeta bir derviş gibi yaşayabilir. Bir Oğlak ile dışarı çıktığınızda, menüdeki fiyat-performans analizini profesyonel bir ekonomist gibi yaptığını görürsünüz. Kampanyaları, indirim kodlarını asla kaçırmaz. Onun cimriliği lüks düşmanlığından değil, "ya bir gün muhtaç olursam" korkusundan beslenir.

BOĞA BURCU

Boğalar konfora ve lükse düşkündür, buraya kadar bir sorun yok. Ancak bir Boğa, o lüksü yaşarken parayı kendi cebinden harcamaktan nefret eder. Banka hesabındaki rakamların büyümesini izlemek, onun için en büyük terapidir. Ortak hesaplarda kuruşu kuruşuna hesap yapmasıyla arkadaş grubunu canından bezdirebilir. "Ben parayı zor kazanıyorum" felsefesiyle hareket eder ve cüzdanını açması için gerçekten hayati bir neden olması gerekir.

BAŞAK BURCU

Başakların cimriliği "detaycılıklarından" gelir. Harcanan her kuruşun nereye gittiğini, fişteki KDV oranına kadar incelerler. Arkadaş ortamında "Sen iki bardak çay içtin, ben bir bardak içtim" hesaplaşmasını başlatan kişi genellikle bir Başaktır. Kalitesiz şeyi ucuz diye almaz ama kaliteli şeye de hak ettiğinden bir kuruş fazla vermemek için günlerce piyasa araştırması yapar. Bu aşırı hesapçılık, çevresindekilere nefes aldırmaz.

YENGEÇ BURCU

Yengeçlerin paraya bakışı tamamen "güvence" odaklıdır. Evinde yastık altında veya vadeli hesapta dokunulmaz bir birikimi mutlaka vardır. Sosyal ortamlarda dışarıda yemek yemek yerine "evde yaparız, daha ucuza gelir" mantığını savunur. Eşyaları eskiyene kadar kullanmakta, kıyafetleri yamayıp yeniden giymekte ısrarcıdır. Sevdiklerine karşı eli açıktır ama iş kendi kişisel harcamalarına veya sosyal aktivitelere geldiğinde tam bir "tutumluluk" abidesine dönüşür.