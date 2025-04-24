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Daha ilk buluşmada evlilik planı kuran 4 burç: Bu burçlar ilk buluşmayı sonsuz aşkın fragmanı olarak görüyor...

Bazı burçlar, ilk görüşte aşkı sadece kalplerinde değil, hayat planlarında da yaşarlar. Peki, ilk buluşmayı sonsuz aşkın fragmanı olarak gören kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, daha ilk buluşmada evlilik planı kuran 4 burç...

Daha ilk buluşmada evlilik planı kuran 4 burç: Bu burçlar ilk buluşmayı sonsuz aşkın fragmanı olarak görüyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:38

Astrolojiye göre bazı burçlar var ki daha kahveler soğumadan düğün mekanı bakmaya başlar! Kalpleri öyle hızlı çarpar ki, tanışma faslının ortasında içlerinden geçen “Bu iş olur!” sesi yankılanır. Peki, ilk buluşmayı sonsuz aşkın fragmanı olarak gören kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, daha ilk buluşmada evlilik planı kuran 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Romantizmin kralları/kraliçeleri! Yengeçler için biriyle göz göze gelmek bile kaderin çağrısıdır. Aile kurma hayalleri o kadar güçlüdür ki, ilk buluşmada karşısındakinin çocukluk anılarına bile büyük ilgi gösterir. Hatta kafasında çoktan “evimizin balkonunu nereye yaparız” planları dönmeye başlamıştır bile.

2. BOĞA BURCU

İlk bakışta güven duyduysa, Boğa artık yavaş ama emin adımlarla “uzun vadeli yatırımına” başlamıştır. Sessizce detayları analiz eder, gözlem yapar ama içten içe “bu kişiyle birlikte yaşanır mı, sabah kahvesi güzel olur mu?” diye düşünmeden edemez. Boğa için sevgi emek ister, ama ilk buluşmada o tohumu eker.

3. AKREP BURCU

Derin bakan gözleriyle karşısındakinin ruhunu çözen Akrep, bir bağ kurduysa onu ömürlük kılmak ister. İlk buluşmada “bizim enerjimiz çok başka” dediyse, zihninde çoktan “nikah şahidim kim olur” sorusu dönmeye başlamıştır. Çünkü Akrep için sevgi ya hep ya hiçtir!

4. BAŞAK BURCU

Pratik, analitik ve mükemmeliyetçi olan Başak burcu, ilk buluşmada bile gelecek projeksiyonu çizer. Karşısındaki kişi kriterlerine uygunsa, liste hızla “gelecekteki eş adayı” klasörüne geçer. Dışarıdan belli etmese de kafasında ilişki takvimi net: tanışma – 6 ay sonra evlilik – 1 yıl içinde ev düzeni!


Etiketler: #Astroloji #burçlar #evlilik

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