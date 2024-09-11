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Depresyondan çıkamayan 3 burç: Bu burçlar kara bulutları bir türlü dağıtamıyor

Bazı burçlar, duygusal dünyalar oldukça derin ve karmaşıktır, dayanıklılık gibi zorlayıcı durumlarla çıkmakta diğerlerine göre daha fazla zorlanabilirler. Bu burçlar, toparlamak için uzun süre mücadele ederken duygusal dengelerini bulmakta zorlanırlar. İşte, Depresyondan çıkamayan 3 burç...

Depresyondan çıkamayan 3 burç: Bu burçlar kara bulutları bir türlü dağıtamıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:51

Duygusal derinlikleriyle bilinen bazı burçlar, depresyondan çıkmakta oldukça zorlanabilir. Hassas yapılar ve düşünceleriyle fazlaca dalmaları içinden çıkılması güç ruh hallerine sokabilir. İşte, depresyondan çıkmakta zorlanan üç burç...

BALIK BURCU

Balık burcu, yoğun bir hayal gücüne sahip olup, dış dünyada yaşadığı yerde içselleştirmededir. Duygusal derinlikleri nedeniyle, yaşadıkları olumsuzluklar onları derinden etkileyebilir. Depresyona girdiklerinde, çıkmaları uzun zaman alabilir çünkü sorunlar iç dünyada sürekli tekrar eder ve kendilerini izole ederler.

YENGEÇ BURCU

Duygusal hassasiyeti yüksek olan Yengeç burcu, sevdiklerinin çoğu kendi sorunları gibi sahiplenir ve çoğu zaman kendisini suçlar. Yengeç burçları, depresif bir ruh haline kapıldıklarında kabuklarına çekilip yalnız anlatımları tercih ederler. Bu süreçten çıkmaları için sevgi dolu bir destek ve güvenli bir ortam gereklidir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, onların sorumlulukları ciddiyetini alır ve başarısızlık veya aksilikler yaşadıklarında yaşadıklarında büyük bir hayal yaptıklarını içinde görürler. Depresyon, dışarıda dolaşanlarda, genellikle kesilmezler ve içlerine atarak sessiz bir şekilde bu süreçte yaşarlar. Oğlak burçlarının bu süreçten çıkmaları, mantıksal düşüncelere ve hayatlarına tekrar bir düzen getirmelerine bağlıdır.


Etiketler: #Yengeç Burcu #Oğlak burcu #burçlar #burç #balık burcu

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