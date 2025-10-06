Dertlerini hep içine atan 4 burç: Bu burçlar en küçük sıkıntılarını dahi dışarıya vurmakta çok zorlanıyor...

Astrolojiye göre her burcun duygusal ifade biçimi farklıdır. Kimi yaşadığı her şeyi paylaşarak hafiflerken, kimileri duygularını gizleyip yalnız başına çözmeyi tercih eder. Bu burçlar genellikle güçlü, sabırlı ve gururlu yapılarıyla tanınır. Peki, en küçük sıkıntılarını dahi dışarıya vurmakta çok zorlanan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, dertlerini hep içine atan 4 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlaklar duygularını açıkça belli etmeyi zayıflık olarak görebilir. Her zaman güçlü görünmek istedikleri için sıkıntılarını kimseyle paylaşmaz, sessizce yüklerini taşırlar.

2. AKREP BURCU

Akrep, duygularını derinlemesine yaşar ama kimseye açmaz. Güvenmediği kişilere duygusal kapılarını kapalı tutar. Bu yüzden içsel çatışmalarını çoğu zaman kendi başına çözer.

3. BAŞAK BURCU

Başaklar, duygularını mantık süzgecinden geçirmeden ifade etmeyi sevmez. Sıkıntılarını içlerinde analiz eder, paylaşmak yerine çözüm üretmeye odaklanırlar.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeçler oldukça duygusal olsalar da, kırılganlıklarını göstermemek için kabuklarına çekilirler. Dertlerini içine atar, sessizce ağlar ama kimseye belli etmezler.