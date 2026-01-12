Despot tavırlarıyla partnerlerini yoran 5 burç: Bu burçların kontrol ihtiyacı aşkı fazlasıyla zorlaştırıyor...

Astrolojide despotluk çoğu zaman kötü niyetten değil, kontrol ihtiyacı, güvensizlik ya da güçlü olma isteğinden doğar. Bazı burçlar ilişkide yönetmeyi, yönlendirmeyi ve kararları belirlemeyi alışkanlık hâline getirir. Peki, hangi burçların kontrol ihtiyacı aşkı fazlasıyla zorlaştırıyor? İşte, despot tavırlarıyla partnerlerini yoran 5 burç...

1. KOÇ BURCU

Koç burcu, ilişkide lider olmayı doğal bir hak gibi görür. Kendi doğrularının geçerli olmasını ister ve karşı tarafın fikirlerine her zaman açık olmayabilir. Tartışmalarda baskın olma eğilimi, Koç’un farkında olmadan despot bir tavır sergilemesine neden olur. Sabırsızlığı arttıkça kontrolcü yönü daha belirgin hâle gelir.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu, duygusal yoğunluğu ve sahiplenme isteği nedeniyle ilişkide kontrol kurabilir. Sevdiğini koruduğunu düşünürken karşı tarafı baskı altına alabilir. Güven sorunu yaşadığında ise despot tavırları daha da artar. Akrep için kontrol, çoğu zaman kaybetme korkusunun bir yansımasıdır.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu, ilişkide merkezde olmak ister. İlgi ve onay görmediğinde yönlendirici ve buyurgan davranabilir. Partnerinin hayatındaki birçok detaya müdahale etme eğilimi, Aslan’ın despot algılanmasına neden olabilir. Oysa bu tavır, çoğu zaman değer görme ihtiyacından kaynaklanır.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, ilişkileri ciddiyetle ele alır ve kendi kurallarının geçerli olmasını ister. Planlama, düzen ve disiplin beklentisi partner üzerinde baskı yaratabilir. Oğlak, doğru olanı yaptığını düşünse de, bu yaklaşım ilişkide katı ve despot bir atmosfer oluşturabilir.

5. BOĞA BURCU

Boğa burcu, inatçı yapısı nedeniyle kontrolü elinde tutmak ister. Kendi alışkanlıklarının ve düzeninin bozulmasına tahammül edemez. Bu da zamanla “benim dediğim olsun” tavrına dönüşebilir. Boğa’nın despotluğu sessizdir ama etkisi uzun sürer.