Dışarıdan sert görünen aslında şeker gibi olan 3 burç: Bu burçlar görünmez zırhların ardındaki şefkatin temsili...

Modern toplumsal ilişkilerde "güçlü durmak" bir zorunluluk haline gelse de, bazı burçlar bu savunma mekanizmasını bir sanat haline getirmiş durumda. Uzman astrologların "duygusal korumacılar" olarak adlandırdığı bu 3 burç, güvenlerini kazanmadığınız sürece size sadece o mesafeli ve sarsılmaz maskelerini gösterirler. Ancak o meşhur zırhın çatladığı an, karşılaştığınız derin empati ve sevgi dolu yürek sizi hayrete düşürebilir. İşte dışı beton, içi şefkat dolu o 3 gizli duygusal burç...

AKREP BURCU

Akrepler, tehlikelere karşı her an tetikte olan o gizemli ve sert duruşlarıyla tanınırlar. Keskin bakışları ve mesafeli tavırları insanlarda çekince yaratsa da, bu sadece kalplerini korumak için kullandıkları bir maskedir. Bir Akrep burcu size güvendiğinde ve o meşhur duvarlarını yıktığında, onun ne kadar fedakar, sadık ve kırılgan bir ruhu olduğunu görürsünüz. Onların sertliği, sadece en değer verdiklerini koruma güdüsünden gelir.

OĞLAK BURCU

Ciddiyetin ve otoritenin simgesi olan Oğlaklar, dışarıdan buz gibi soğuk ve duygusuz birer "başarı makinesi" gibi görünebilirler. Ancak bu mesafeli duruş, aslında içlerindeki o aşırı hassas ve geleneklerine bağlı duygusal yapıyı saklama yöntemidir. Bir Oğlak’ın kabuğunu kırmayı başarırsanız, size dünyanın en sıcak yuvasını kuracak, gözyaşınızı herkesten önce silecek o pamuk gibi kalbiyle karşılaşırsınız. Onlar duygularını kelimelerle değil, sarsılmaz destekleriyle gösterirler.

KOÇ BURCU

Savaşçı ruhu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Koçlar, her zaman en önde ve en sert mücadelelerin içindedir. Çoğu zaman "kaba" veya "düşüncesiz" olarak etiketlenseler de, bir Koç burcunun içindeki çocuksu masumiyet ve merhamet duygusu çok az burçta vardır. Bir haksızlığa uğradığınızda dünyayı ayağa kaldıran o sert savaşçı, sevdiği birinin üzüntüsü karşısında en hızlı eriyen ve içtenlikle ağlayan kişidir. Onların öfkesi anlık, kalpleri ise sonsuzdur.