Avrupa ülkesini sarsan olay: Mezar açıldı, başı kesilmiş halde bulundu

İtalya’da beş ay önce eski sevgilisi tarafından öldürülen 29 yaşındaki model Pamela Genini’nin mezarı açıldı. Kadının cesedinin başı kesilmiş halde bulundu. Olay, ülkede büyük infial yarattı.

Genini’nin ailesi, genç kadının cenazesini kısa süre önce defnetmişti. Ancak mezarın açıldığının ortaya çıkması, aile için yeni bir travma yarattı. Olayın ardından savcılık yeniden soruşturma başlattı.

Olay, İtalya’nın Bergamo iline bağlı Strozza kasabasındaki mezarlıkta meydana geldi.

Genini’nin cenazesinin aile mezarlığına nakli sırasında bir görevli tabut vidalarının gevşetildiğini fark etti. Tabut açıldığında ise genç kadının başının kesildiği ortaya çıktı.

Genini’nin annesi yaşananlara tepki göstererek, “Bu insanlık dışı bir vahşet” dedi.

Ailenin avukatı, olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti. Şu ana kadar herhangi bir fidye talebinin iletilmediği ifade edilirken, saldırının “saplantılı bir sahiplenme duygusu”ndan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Pamela Genini, 14 Ekim’de Milano’daki evinde eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırganın genç kadını uzun süre takip ettiği, şiddet uyguladığı ve ayrılığın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Olay günü Genini’nin arkadaşına “Korkuyorum, ne yapacağımı bilmiyorum” şeklinde mesaj attığı, polisin ise olay yerine ulaştığında genç kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırganın halen cinayet ve takip suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu bildirildi.