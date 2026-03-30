MHP’de Yönter krizi: ‘Bahçeli biletini kesti’, parti içinde hesaplaşma başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in cuma akşamı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda istifasını, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum” sözleriyle duyurması Ankara siyasetini karıştırdı. Yönter bu paylaşımından kısa bir süre önce ise “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın. Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak” paylaşımını yaptı. Yönter daha sonra paylaştığı bir diğer gönderisinde ise “Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı” dedi. Bu paylaşımlarda Yönter’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız’ı işaret ettiği iddia edildi. Yönter’in ilk göndersini MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yeniden paylaştı. Ancak Yalçın bu yeniden paylaşımı daha sonra hesabından kaldırdı. Ardından Yalçın sosyal medya hesabında Bahçeli’nin Mart 2017’de “Yüzsüzlüğün âlemi yoktur. Utanmazlığa sığınıp fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanın maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur” ifadelerinin yer aldığı mesajını yeniden paylaştı. MHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Tamer Çakıroğlu, Necmi Yıldırım, Şahin Gürz ve Nevzat Ünlütürk de sosyal medya üzerinden Yönter’e destek veren paylaşımlarda bulundu. MHP lideri Bahçeli ise Yönter’in akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için “müsaade istediğini” ifade etti. Herhangi bir küslüğün olmadığını dile getiren Bahçeli, “Farklı partilerde görünen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur” dedi ve Yönter’e akademik kariyerinde başarılar diledi.

‘PARTİ İÇİNDEKİ BİRÇOK İSME AÇILMIŞ BİR SAVAŞ’

Yönter’in istifası, yalnızca bir görev değişikliği olarak değil; parti içindeki güç mücadelesinin açık bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kulislerde, bu istifanın arkasında doğrudan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olduğu ve “biletin kesildiği” yönündeki iddialar öne çıkıyor. Bahçeli’nin istifa sonrası yaptığı açıklamanın, Yönter’in tamamen siyasetten el çektirilmesine yönelik olduğu konuşuluyor. Süreci tetikleyen en kritik başlığın, Yönter’in Yıldız ile yaşadığı gerilim olduğu ifade ediliyor. Kulislerde, Yönter’in Yıldız’a bayrak açmasının aslında tek bir isimle sınırlı olmadığı, “parti içindeki birçok isme açılmış bir savaş” olduğu ancak tepkiyi büyütmemek için bu şekilde formüle edildiği dile getiriliyor. Bu çıkışın ardından Yönter için “süreç geri döndürülemez hale geldi” değerlendirmesi yapılıyor.

TEŞKİLAT DESTEĞİ ÇÖKTÜ: ‘7 İL BAŞKANI’

Yönter’in en büyük hesap hatalarından birinin teşkilat desteğini yanlış okuması olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Yönter, arkasından ciddi bir grubun geleceğini ve parti içinde bir kırılma yaşanacağını düşünüyordu. Ancak süreçte yalnızca yaklaşık 7 il başkanının destek verdiği, geri kalan teşkilatın ise MHP lideri Bahçeli’den yana tavır aldığı belirtiliyor. Kulislerde bu durum “herkes güçten yana saf tuttu” sözleriyle özetleniyor.

‘BAHÇELİ SONRASI’ PLAN İDDİASI

MHP kulislerinde en dikkat çeken değerlendirmelerden biri de Yönter’in, Bahçeli sonrası için hazırlık yaptığı iddiası... Yönter’in parti içinde konumunu güçlendirmeye çalıştığı, hatta “MHP’yi ele geçirme” hedefiyle hareket ettiği yönündeki söylentilerin uzun süredir konuşulduğu ifade ediliyor. Bu planın deşifre olmasıyla birlikte sürecin hızlandığı ve “projenin suya düştüğü” yorumları yapılıyor. Kulislerde yer alan bir diğer iddiaya göre, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin çıkan olumsuz haberlerin kaynağı olarak Yönter’in görüldüğü ifade ediliyor. Bu durumun, Bahçeli ile Yönter arasındaki güven ilişkisini zedelediği ve iplerin kopmasında belirleyici olduğu dile getiriliyor.

SİNAN ATEŞ DOSYASI: PARTİ İÇİNDE ÖFKE BİRİKTİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti sonrası ortaya atılan iddiaların da bu süreçte önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile Yönter’e yönelik iddiaların parti içinde ciddi bir öfke birikmesine yol açtığı ifade ediliyor. Kulislerde, özellikle Ülkü Ocakları çevresinin bu iki isme karşı tavır aldığı dile getiriliyor.

AÇILIM SÜRECİ DE ÇATLAĞI BÜYÜTTÜ

Parti içindeki huzursuzluğun nedenlerinden birinin de açılım sürecinde izlenen politikalar olduğu ifade ediliyor. Bu süreçte atılacak adımlar ve yasal düzenlemeler konusunda parti içinde görüş ayrılıklarının bulunduğu ve bunun teşkilatlarda “içten içe kaynama” yarattığı belirtiliyor.

AKP CEPHESİ MEMNUN

Kulislerde, Yönter’in tasfiyesinin AKP kanadında da memnuniyetle karşılandığı iddiası öne çıkıyor. Yönter’in yargı, emniyet ve bürokrasi üzerindeki etkisinin hem AKP’yi hem de MHP içindeki bazı kesimleri rahatsız ettiği ifade ediliyor. Ancak bu gelişmenin ileride bürokraside yapılacak atamalarda AKP ve MHP'yi güç paylaşımlarında karşı karşıya getirebileceği konuşuluyor.

TASFİYE DALGASI KAPIDA

Kulislerde Yönter’in istifasının tekil bir gelişme olmadığı, MHP içinde daha geniş çaplı bir tasfiye sürecinin başlangıcı olabileceği konuşuluyor. Parti yönetiminde ve teşkilatlarda yeni hamlelerin gelebileceği, özellikle son dönemde oy kaybı yaşayan MHP’de “yeniden dizayn” sürecinin devreye alınacağı iddia ediliyor. Ankara kulislerinde “bu sürecin yalnızca parti içi dengeleri değil; Cumhur İttifakı içindeki güç ilişkilerini, yargı, emniyet ve bürokrasideki yapılanmaları ve güç paylaşımlarını yeniden şekillendirebileceği” değerlendirmesi yapılıyor.