Mevduat faizleri son 3 ayın zirvesinde: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite koşulları, Mart 2026 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden güncellemesine neden oldu. Türk Lirası varlıklara yönelimin artmasıyla birlikte, bankalar mevduat paylarını yükseltmek için faiz oranlarında yukarı yönlü revizeler yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin piyasa etkileri nedeniyle politikasında güncellemeye gitti ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Bununla birlikte Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine de başlanmıştı.
MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 44 SEVİYESİNE ULAŞTI
Merkez Bankası, bankaları yüzde 37 yerine yüzde 40 ile fonlamaya başladı. Bu hamle, bir aylık mevduat faizlerinde yükselişi tetikledi ve yıllık bazda yüzde 37-38 seviyelerinden yeniden yüzde 44’lere çıkış sağladı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirledi. Böylece mevduat faizleri son 3 ayın zirvesine yaklaştı.
500 BİN TL MEVDUATIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
500 bin TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç, bankaların uyguladığı faiz politikasına göre farklılık gösteriyor. Güncel verilere göre hazırlanan banka banka kazanç listesi şu şekilde:
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 12 bin 658 TL
- Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37,5
- Net Kazanç: 13 bin 562 TL
- Vade Sonu: 513 bin 562 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39,76
- Net Kazanç: 14 bin 379 TL
- Vade Sonu: 514 bin 379 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 466 TL
- Vade Sonu: 514 bin 466 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 466 TL
- Vade Sonu: 514 bin 466 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 466 TL
- Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,75
- Net Kazanç: 15 bin 99 TL
- Vade Sonu: 515 bin 99 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 15 bin 370 TL
- Vade Sonu: 515 bin 370 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,25
- Net Kazanç: 15 bin 279 TL
- Vade Sonu: 515 bin 279 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 15 bin 912 TL
- Vade Sonu: 515 bin 912 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 16 bin 160 TL
- Vade Sonu: 516 bin 160 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.