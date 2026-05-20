Dışarıya melek evde terör estiren çift karakterli 3 burç: Bu burçların sosyal maskelerinin altında başka biri var

İlişki uzmanlarının "sosyal kamuflaj" olarak adlandırdığı bu durum, Zodyak’ın bazı temsilcilerinde bir savunma ve deşarj mekanizması olarak çalışıyor. Dış dünyadaki beklentileri karşılamak ve onaylanmak için muazzam bir enerji harcayan bu burçlar, biriktirdikleri tüm stresi ve gerçek egolarını en güvenli alan gördükleri evlerinde, ailelerinin üzerine boşaltıyorlar. İşte dışarıda alkışlanan, evde ise kök söktüren o 3 burç...

TERAZİ BURCU

Dışarıda herkesin kavgasını ayıran, zarafeti ve adaletiyle tanınan Teraziler, bu sahte huzuru korumak için dış dünyada çok fazla taviz verirler. Ancak içeride biriktirdikleri o bastırılmış öfke, ev kapısından girdikleri an patlak verir. Evde her şeyin kendi estetik ve zihinsel standartlarına göre olmasını isterler. En ufak bir düzensizlikte veya eşinin eleştirisinde, dışarıdaki o sakin insandan eser kalmaz; manipülatif ve iğneleyici birer ev hakimine dönüşürler.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu sosyal ortamlarda esprileriyle havayı değiştiren, herkesin partisine davet etmek istediği o neşeli "melek"tir. Fakat İkizler'in madalyonunun bir de karanlık yüzü vardır. Dışarıda enerjisini ve popülerliğini tüketen İkizler, eve geldiğinde zihinsel bir boşluğa düşer. Evdekiler karşılarında o eğlenceli insanı değil; tamamen sessizliğe gömülmüş, her söze ters cevap veren, tahammülsüz ve kuralları koyan sert bir karakter bulurlar.

BAŞAK BURCU

Başaklar dışarıda iş arkadaşlarına yardım eden, dürüst, mütevazı ve yapıcı eleştiriler yapan güvenilir insanlardır. Ancak ev hayatında Başak burcunun mükemmeliyetçiliği tam bir "terör" estirebilir. Kapının önüne konan ayakkabıdan, televizyon kumandasının durduğu yere kadar her detayı bir askeri disipline bağlarlar. Aile üyelerini sürekli eleştirerek, eksiklerini yüzlerine vurarak evdeki yaşam enerjisini sömürebilirler.