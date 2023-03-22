Doğuştan çıkarcı 3 burç.. Onlar için çıkarları her şeyden önce gelir
Doğuştan çıkarcı burçlar merak ediliyor. Yapılan bir araştırma sonrasında doğuştan çıkarcı olan 3 burç belli oldu.
Bazı burçlarla iletişim kurarken dikkatli olmak gerekiyor. Çıkarlarını ön planda tutan bu burçlar, gerçekten çok sıkıcı oluyorlar.
Araştırmacılara göre ''Başak, Akrep ve Yengeç'' burcundan olanlar çıkarlarını çok daha fazla ön planda tutuyorlar.
İşte çıkarlarını her şeyden önde tutan ''Başak, Akrep ve Yengeç'' burcuyla ilgili detaylar.
BAŞAK BURCU
Çıkarcı burçlar arasında en üstte yer alan başak burcu sermediği kişilerle sırf ortam var diye bir araya gelebilir. Sizi sevmez ancak işi size düşünce kırk yıldır tanışıyormuşsunuz gibi davranır. Kendi hayatıyla ilgili asla anektodlar vermeden sizin en gizemli yönünüzü bile ortaya çıkartır. Kartlarını her zaman saklayan başak burcu işine geldiği gibi davranır. Başak burcu birisi varsa hayatınızda yandınız demektir. Bir türlü sizi dinlemez ve hep kendilerinin haklı olduğunu söylerler.
AKREP BURCU
Aşırı bir manipüle durumu söz konusudur. Çıkarları bitince ortadan bile kaybolurlar. Kimseye kolay kolay güvenmezler ancak güveniyorlarmış gibi yaparlar. Çok nadir gerçek dostları vardır. Kontrolcü tavırlarını daha rahat sergilerler. Akrep çıkarlarını önde tutmayı seven bir burçtur.
YENGEÇ BURCU
İşine geldiği gibi davranır. Yengeç burçları aşırı çıkarcıdırlar. Onlar duygularını kontrol etmede profesyoneller. Ustalıkla maske değiştirebilirler. Çıkarcılıktaki tavırları bazen can sıkıcıdır. Yengeç dedikodu konusunda usta olduğu gibi çıkar konusunda da gerçekten sinir bozucudur.
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