Doğuştan laf cambazı olan 5 burç: Bu burçlar sözleriyle bulundukları her ortamı yönetebiliyor...

İletişim becerisi herkes için aynı seviyede değildir. Kimileri duygularını ifade etmekte zorlanırken, bazı insanlar kelimeleri ustalıkla kullanır, ikna etmeyi bilir ve sohbetin yönünü kolayca değiştirebilir. Astrolojide de bazı burçlar zekâları, hazır cevap tavırları ve sosyal becerileriyle öne çıkar. Onlar konuşurken dikkat çeker, gerektiğinde kendini savunur, gerektiğinde bulunduğu ortamı neşelendirmeyi başarır. İşte laf cambazı olarak bilinen 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu iletişim denildiğinde akla gelen ilk burçlardan biridir. Hızlı düşünen yapısı sayesinde konuşurken anında cevap verebilir, konuyu istediği yere taşıyabilir. Hazır cevap tavrı ve geniş bilgi dağarcığı sayesinde bulunduğu ortamda dikkat çeker. İnsanlarla kolay bağ kurar ve çoğu zaman ne söylemesi gerektiğini iyi bilir. İkizler için konuşmak adeta doğal bir yetenektir.

2. TERAZİ BURCU

Terazi burcu kelimeleri dikkatli seçer. Kırmadan, incitmeden ama etkili biçimde konuşmayı bilir. Özellikle tartışmalı konularda ortamı yumuşatma ve insanları ortak noktada buluşturma konusunda başarılıdır. Onun laf cambazlığı sertlikten değil, zarafetinden gelir. İnsanları ikna ederken bile bunu fark ettirmeden yapabilir.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu konuşurken dikkat çekmeyi sever. Kendine güvenen tavrı, güçlü ses tonu ve karizmatik anlatımı sayesinde insanları kolayca etkileyebilir. Bir ortamda söz aldığında herkes onu dinleyebilir. Özellikle kendini savunması gerektiğinde oldukça başarılıdır. Aslan’ın kelimeleri çoğu zaman etkileyici ve akılda kalıcıdır.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu çok konuşan biri olmayabilir; ancak konuştuğunda etkili konuşur. İnsanları iyi gözlemlediği için ne zaman ne söylemesi gerektiğini bilir. Sessiz görünse de kelimeleri güçlüdür. Tartışmalarda karşı tarafın açıklarını fark edip doğru anda doğru cümleyi kurabilir. Onun laf cambazlığı sessiz ama stratejiktir.

5. YAY BURCU

Yay burcu enerjik, açık sözlü ve esprili yapısıyla dikkat çeker. Sohbetlerde insanları güldürmeyi, ortamı canlandırmayı bilir. Hazır cevap tavrı sayesinde zor anları bile mizahla yumuşatabilir. Yay’ın kelimeleri çoğu zaman doğal, samimi ve eğlencelidir. Bu da onu konuşkan ve etkili biri haline getirir.