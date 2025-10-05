Her ay farklı bir burçta gerçekleşen dolunay, Ekim ayında Koç burcunda gözlemlenecek. Bu gökyüzü olayı, hem astroloji meraklıları hem de burçların enerjilerini yakından takip edenler için önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, dolunay ne zaman? Ekim dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? Ekim dolunayının etkileri neler?

DOLUNAY NE ZAMAN?

Bu ayın dolunayı, 7 Ekim 2025 Salı günü gerçekleşecek.

EKİM DOLUNAYININ ETKİLERİ NELER?

Ekim ayında gökyüzü hareketliliği artıyor ve 7 Ekim 2025’te Koç burcunda meydana gelecek dolunay, tüm burçların hayatında yeni başlangıçları ve önemli farkındalıkları beraberinde getiriyor. Koç’un güçlü enerjisi, bireylere kararlılık, liderlik ve cesaret katarken aynı zamanda aceleci davranışlara da zemin hazırlayabilir. Bu dönemde duygular yoğunlaşırken, bireyler kendi istekleriyle başkalarının beklentileri arasında denge kurmakta zorlanabilir.

Koç Dolunayının Genel Etkileri

Cesur kararlar alınabilir, uzun süredir ertelenen adımlar atılabilir.

İkili ilişkilerde ani çıkışlar ve netleşmeler yaşanabilir.

Kariyer ve kişisel hedeflerde yeni bir yön çizme zamanı olabilir.

Acelecilikten doğan stres ve gerginliklere dikkat etmek gerekebilir.

Bireyler, kendilerini daha güçlü ifade etme ihtiyacı hissedebilir.