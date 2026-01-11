Avrupa basınında gündem Matteo Guendouzi! 'Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı'

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Galatasaray karşısında maça ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Derbideki performansıyla karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Matteo Guendouzi’nin Fenerbahçe’deki ilk maçı ve kaydettiği gol Avrupa basınında geniş yer buldu.

Sportsmediaset’teki haberde Fransız futbolcu için, "Guendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç ​​yaptı: Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa. Guendouzi, Lazio'yla oynadığı son maçtan üç gün sonra, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı" ifadeleri yer aldı.

La Gazetta della Sport’taki haberde ise Guendouzi’nin golü için, "Guendouzi, Türkiye’de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi" yorumu yapıldı.

Corriere della Sport ise Guendouzi’nin ilk maçındaki performansına ilişkin, "Ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28. dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı" denildi.

Sky Sports haberinde 26 yaşındaki futbolcu için şu ifadelere yer verdi:

"Matteo Guendouzi, Türkiye'deki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta Fenerbahçe'ye transfer olan eski Lazio oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide ilk maçına çıktı. İlk 11'de başlayan Guendouzi, açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı."

Fransız basınından L’Equipe, maçın ardından Guendouzi için, "Lazio'ya veda, Fenerbahçe'ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi'nin çılgın haftası" ifadelerini kullandı.