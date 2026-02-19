Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 23:33:00
Duygularını bastıran 3 burç...

Hissettiklerini göstermek yerine bazı burçlar içinde tutmayı tercih eder. İşte, duygularını bastıran 3 burç...

Bazı burçlar için duygularını açıkça ifade etmek kolay değildir. Hissettiklerini derinlerde yaşar, dışarıya kontrollü bir yüz gösterirler. İşte, duygularını bastıran 3 burç...

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Mantığı ön planda tutar. Duygularını göstermek yerine çözüm üretmeye odaklanır.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Bağımsız yapısı nedeniyle duygusal yoğunluğu paylaşmakta zorlanabilir. Mesafeli bir duruş sergileyebilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Yoğun duygular yaşar ama kolay kolay açılmaz. İç dünyası derindir, ancak bunu herkesle paylaşmaz.

İlgili Konular: #burç