Duygularını en çok bastıran 5 burç: Bu burçlar ilişkilerde hislerini bir türlü dile getiremiyor...

Hissettiğini söylemek herkes için kolay değildir. Astrolojide bazı burçlar, duygularını bastırma eğilimiyle öne çıkar. Bu tutum, çoğu zaman başkalarını üzmemek, çatışmadan kaçınmak veya güçlü görünmek amacıyla ortaya çıkar. Peki, ilişkilerde hislerini bir türlü dile getiremeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, duygularını en çok bastıran 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler, duygusal hassasiyetleriyle bilinir ancak kırılganlıklarını saklamayı tercih ederler. Sevdiği insanı üzmemek için sık sık hislerini bastırır ve içe dönük bir duygusal yük taşır.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu, her şeyin kontrol altında olmasını ister. Duygularını açıkça göstermek yerine analitik yaklaşır, sorunları kendi içinde tartar ve çoğu zaman sessiz kalır. İçsel eleştiri bu burçta belirgindir.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu güçlü ve disiplinli görünmeye çalışırken duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelir. Sabırlı ve kontrollü yapıları, hislerini bastırmalarına yol açar. İç dünyalarında yoğun bir mücadele yaşarlar.

4. BALIK BURCU

Balık burcu son derece empatik olmasına rağmen, başkalarının ihtiyaçlarını kendi önüne koyar. Bu yüzden duygularını bastırır ve kendini ikinci plana atar. Zamanla bu durum hem ilişkilerini hem de ruhsal sağlığını etkiler.

5. TERAZİ BURCU

Teraziler uyumu korumak için bazen kendilerini feda eder. Tartışmalardan kaçınmak ve herkesin mutlu olmasını sağlamak amacıyla hislerini dile getirmezler. Bastırılan duygular zamanla ilişkilerde mesafe yaratabilir.