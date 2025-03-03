Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Duygusal dalgalanmalar ve kafa karışıklıklarıyla karşılaşmaya hazır olun: Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? Venüs retrosu ve burçlara etkileri...
Venüs retrosu, içsel değerlendirmeler yaparak ilişkilerimizi ve finansal durumumuzu yeniden gözden geçirmek için bir fırsattır. Peki, Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? İşte, Venüs retrosu ve burçlara etkileri...
Venüs retrosu, aşk, güzellik ve finans gezegeni Venüs'ün Dünya'dan bakıldığında geri hareket ediyormuş gibi göründüğü dönemdir. Bu süreç, ilişkilerden maddi konulara kadar birçok alanda etkili olabilir. 2025 yılında Venüs retrosu, 3 Mart'ta Koç burcunda başlayacak, 27 Mart'ta Balık burcuna geçecek ve 12 Nisan'da sona erecek.Peki, Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? İşte, Venüs retrosu ve burçlara etkileri...
VENÜS RETROSU NEDİR?
Venüs retrosu, yaklaşık olarak 1,5 yılda bir meydana gelir ve yaklaşık 42 gün sürer. Bu dönemde Venüs'ün temsil ettiği aşk, ilişkiler, estetik ve finansal konularda içe dönme, değerlendirme ve yeniden yapılandırma süreçleri yaşanır.
2025 VENÜS RETROSU TARIHLERI VE BURÇLARA ETKILERI
3 Mart – 27 Mart 2025: Koç Burcunda Venüs Retrosu
Bu dönemde, bireylerin kendilerini ifade etme biçimleri, özgüvenleri ve kişisel istekleri ön planda olacaktır. İlişkilerde aceleci ve dürtüsel davranışlar artabilir. Bu nedenle, ani kararlar almaktan kaçınmak ve sabırlı olmak önemlidir.
27 Mart – 12 Nisan 2025: Balık Burcunda Venüs Retrosu
Venüs'ün Balık burcundaki retrosu, duygusal derinlik ve manevi bağları vurgular. Bu süreçte, fedakarlık, empati ve romantizm ön plana çıkabilir. Ancak, gerçekçilikten uzaklaşmamaya ve hayal kırıklıklarından kaçınmaya dikkat edilmelidir.
VENÜS RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ NELERDİR?
İlişkiler:
Mevcut ilişkilerde geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Eski aşklar tekrar ortaya çıkabilir. İlişkileri gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için uygun bir zamandır.
Finansal konular:
Maddi harcamalarda dikkatli olunmalıdır. Büyük yatırımlar veya lüks harcamalar için retro dönemi sonrasını beklemek daha akıllıca olacaktır.
Estetik ve güzellik:
Bu dönemde büyük estetik değişikliklerden kaçınılması tavsiye edilir. Mevcut görünümü korumak ve radikal değişiklikleri retro sonrasına ertelemek faydalı olacaktır.
VENÜS RETROSU VE BURÇLARA ETKİLERİ
Koç Burcu
Kişisel imaj ve ilişkilerde geçmiş konular gündeme gelebilir. Ani kararlar almaktan kaçının.
Boğa Burcu
İçsel dünyanız ve bilinçaltı konuları ön planda. Eski alışkanlıkları bırakmak için uygun bir dönem.
İkizler Burcu
Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde eski konular tekrar ortaya çıkabilir. İletişimde dikkatli olun.
Yengeç Burcu
Kariyer ve toplumsal statü ile ilgili geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Profesyonel ilişkilerde temkinli olun.
Aslan Burcu
Eğitim, seyahat ve inançlarla ilgili konularda eski fırsatlar yeniden değerlendirmeye açılabilir.
Başak Burcu
Finansal ortaklıklar ve paylaşılan kaynaklarda geçmiş meseleler su yüzüne çıkabilir. Maddi konularda dikkatli olun.
Terazi Burcu
İkili ilişkilerde eski konular tekrar gündeme gelebilir. İlişkileri gözden geçirmek için uygun bir dönem.
Akrep Burcu
Sağlık ve günlük rutinlerde geçmiş alışkanlıkları değerlendirmek için iyi bir zaman.
Yay Burcu
Aşk hayatı ve yaratıcılık konularında eski projeler veya ilişkiler yeniden ortaya çıkabilir.
Oğlak Burcu
Aile ve ev hayatında geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Evle ilgili düzenlemeler yapmak için uygun bir dönem.
Kova Burcu
İletişim ve yakın çevre ilişkilerinde eski konular tekrar ortaya çıkabilir. Dikkatli iletişim kurun.
Balık Burcu
Maddi konularda geçmişteki harcamalar veya yatırımlar yeniden değerlendirmeye alınabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı