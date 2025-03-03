Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Duygusal dalgalanmalar ve kafa karışıklıklarıyla karşılaşmaya hazır olun: Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? Venüs retrosu ve burçlara etkileri...

Venüs retrosu, içsel değerlendirmeler yaparak ilişkilerimizi ve finansal durumumuzu yeniden gözden geçirmek için bir fırsattır. Peki, Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? İşte, Venüs retrosu ve burçlara etkileri...

Duygusal dalgalanmalar ve kafa karışıklıklarıyla karşılaşmaya hazır olun: Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? Venüs retrosu ve burçlara etkileri...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:54

Venüs retrosu, aşk, güzellik ve finans gezegeni Venüs'ün Dünya'dan bakıldığında geri hareket ediyormuş gibi göründüğü dönemdir. Bu süreç, ilişkilerden maddi konulara kadar birçok alanda etkili olabilir. 2025 yılında Venüs retrosu, 3 Mart'ta Koç burcunda başlayacak, 27 Mart'ta Balık burcuna geçecek ve 12 Nisan'da sona erecek.Peki, Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? İşte, Venüs retrosu ve burçlara etkileri...

VENÜS RETROSU NEDİR?

Venüs retrosu, yaklaşık olarak 1,5 yılda bir meydana gelir ve yaklaşık 42 gün sürer. Bu dönemde Venüs'ün temsil ettiği aşk, ilişkiler, estetik ve finansal konularda içe dönme, değerlendirme ve yeniden yapılandırma süreçleri yaşanır.

2025 VENÜS RETROSU TARIHLERI VE BURÇLARA ETKILERI

3 Mart – 27 Mart 2025: Koç Burcunda Venüs Retrosu

Bu dönemde, bireylerin kendilerini ifade etme biçimleri, özgüvenleri ve kişisel istekleri ön planda olacaktır. İlişkilerde aceleci ve dürtüsel davranışlar artabilir. Bu nedenle, ani kararlar almaktan kaçınmak ve sabırlı olmak önemlidir. 

27 Mart – 12 Nisan 2025: Balık Burcunda Venüs Retrosu

Venüs'ün Balık burcundaki retrosu, duygusal derinlik ve manevi bağları vurgular. Bu süreçte, fedakarlık, empati ve romantizm ön plana çıkabilir. Ancak, gerçekçilikten uzaklaşmamaya ve hayal kırıklıklarından kaçınmaya dikkat edilmelidir. 

VENÜS RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ NELERDİR?

İlişkiler: 

Mevcut ilişkilerde geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Eski aşklar tekrar ortaya çıkabilir. İlişkileri gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için uygun bir zamandır.

Finansal konular: 

Maddi harcamalarda dikkatli olunmalıdır. Büyük yatırımlar veya lüks harcamalar için retro dönemi sonrasını beklemek daha akıllıca olacaktır.

Estetik ve güzellik: 

Bu dönemde büyük estetik değişikliklerden kaçınılması tavsiye edilir. Mevcut görünümü korumak ve radikal değişiklikleri retro sonrasına ertelemek faydalı olacaktır. 

VENÜS RETROSU VE BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu 

Kişisel imaj ve ilişkilerde geçmiş konular gündeme gelebilir. Ani kararlar almaktan kaçının.

Boğa Burcu 

İçsel dünyanız ve bilinçaltı konuları ön planda. Eski alışkanlıkları bırakmak için uygun bir dönem.

İkizler Burcu 

Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde eski konular tekrar ortaya çıkabilir. İletişimde dikkatli olun.

Yengeç Burcu 

Kariyer ve toplumsal statü ile ilgili geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Profesyonel ilişkilerde temkinli olun.

Aslan Burcu 

Eğitim, seyahat ve inançlarla ilgili konularda eski fırsatlar yeniden değerlendirmeye açılabilir.

Başak Burcu

Finansal ortaklıklar ve paylaşılan kaynaklarda geçmiş meseleler su yüzüne çıkabilir. Maddi konularda dikkatli olun.

Terazi Burcu 

İkili ilişkilerde eski konular tekrar gündeme gelebilir. İlişkileri gözden geçirmek için uygun bir dönem.

Akrep Burcu

Sağlık ve günlük rutinlerde geçmiş alışkanlıkları değerlendirmek için iyi bir zaman.

Yay Burcu

Aşk hayatı ve yaratıcılık konularında eski projeler veya ilişkiler yeniden ortaya çıkabilir.

Oğlak Burcu  

Aile ve ev hayatında geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Evle ilgili düzenlemeler yapmak için uygun bir dönem.

Kova Burcu 

İletişim ve yakın çevre ilişkilerinde eski konular tekrar ortaya çıkabilir. Dikkatli iletişim kurun.

Balık Burcu 

Maddi konularda geçmişteki harcamalar veya yatırımlar yeniden değerlendirmeye alınabilir.


Etiketler: #3 Mart Venüs Retrosu #Astroloji #burçlar

İlgili Haberler

Mart ayında burçları neler bekliyor?

Mart ayında burçları neler bekliyor?
Yemek yapma konusunda usta olan 4 burç: Bu burçların eli çok lezzetli

Yemek yapma konusunda usta olan 4 burç: Bu burçların eli çok lezzetli
Sevgilisiyle vakit geçirmekten çok keyif alan 4 erkek burcu: Bu burçlar zamanlarının tümünü hayat arkadaşıyla geçirebilir

Sevgilisiyle vakit geçirmekten çok keyif alan 4 erkek burcu: Bu burçlar zamanlarının tümünü hayat arkadaşıyla geçirebilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler