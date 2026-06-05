Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eleştiri avcıları: Haklı çıkana kadar tartışmayı bırakmayan 3 inatçı burç!

Eleştiri avcıları: Haklı çıkana kadar tartışmayı bırakmayan 3 inatçı burç!

5.06.2026 23:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eleştiri avcıları: Haklı çıkana kadar tartışmayı bırakmayan 3 inatçı burç!

Ortada hiçbir kavga veya gerginlik yokken, tamamen sıradan bir konu üzerine konuşurken konuyu adeta bir mahkeme salonuna çeviren burçlar...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bazı insanlar için sohbet etmek sadece hoşça vakit geçirmektir; ancak zodyakın bu üyeleri için her fikir alışverişi gizli birer entelektüel düellodur. Onlar bir konuda bir fikre sahiplerse, o fikrin doğruluğundan %100 emindirler. İşte çelik gibi inatlarıyla masayı domine eden 3 burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar bir konuda iddiada bulunuyorsa, arkasında mutlaka somut bir bilgi, tecrübe veya rasyonel bir veri vardır. Havadan sudan argümanlara hiç tahammülleri yoktur. Bir tartışmaya girdiklerinde adeta bir avukat gibi kanıtlarını masaya sererler. Karşı taraf haksız olduğunu kabul edene kadar o konuyu kapatmazlar.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başakların tartışma gücü detaylarda gizlidir. Siz olayı genel hatlarıyla savunurken, onlar sizin cümlenizdeki ufak bir mantık hatasını veya yanlış bilinen bir kelimeyi yakalar ve oradan yürürler. Kusursuz bir hafızaları olduğu için "Ama sen üç ay önce de şöyle demiştin" diyerek sizi kendi silahınızla vururlar ve haklı çıkmadan konuyu asla sündürmeyi bırakmazlar.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların bu konudaki motivasyonu tamamen kazanma dürtüsüdür. Haklı olup olmamalarından ziyade, o tartışmadan mağlup ayrılma fikri bile onların o savaşçı ruhuna aykırıdır. Tartışmayı bir rekabet olarak gördükleri için inatçılık vitesini en üste takar, karşı taraf yorgunluktan "Tamam sen haklısın" diyene kadar geri adım atmazlar.

İlgili Konular: #Astroloji #burç #inatçı

İlgili Haberler

Araştırmacı ruhu hiç tükenmeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar bilginin peşinde geziyor
Araştırmacı ruhu hiç tükenmeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar bilginin peşinde geziyor Hayatı sadece yaşamakla yetinmeyen, her olayın arkasındaki gizemi, her bilginin kaynağını ve dünyanın bilinmeyen detaylarını çözmek için adeta bir dedektif gibi çalışan kadınlar, Zodyak kuşağında kendilerini hemen belli ediyor. Merak duygularını bir yaşam yakıtı olarak kullanan bu burçlar için öğrenmek, sonu olmayan bir macera.
İnsanların gizlice hayran olduğu 5 burç: Bu burçlar farkında olmadan herkesin dikkatini çekiyor...
İnsanların gizlice hayran olduğu 5 burç: Bu burçlar farkında olmadan herkesin dikkatini çekiyor... Astrolojide bazı burçlar vardır ki, doğal enerjileri ve duruşlarıyla çevrelerinde gizli bir hayranlık oluşturur. Peki, farkında olmadan herkesin dikkatini çeken kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte insanların gizlice hayran olduğu 5 burç...
Sevgisini gizleyen ama en derinden hisseden 5 burç: Bu burçlar sevdiğini belli etmese bile iç dünyasında güçlü bir bağlılık taşıyor...
Sevgisini gizleyen ama en derinden hisseden 5 burç: Bu burçlar sevdiğini belli etmese bile iç dünyasında güçlü bir bağlılık taşıyor... Astrolojiye göre bazı burçlar duygularını dışarıya yansıtmakta zorlanır. Peki, sevdiğini belli etmese bile iç dünyasında güçlü bir bağlılık taşıyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte sevgisini gizleyen ama en derinden hisseden 5 burç...