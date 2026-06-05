Eleştiri avcıları: Haklı çıkana kadar tartışmayı bırakmayan 3 inatçı burç!

Bazı insanlar için sohbet etmek sadece hoşça vakit geçirmektir; ancak zodyakın bu üyeleri için her fikir alışverişi gizli birer entelektüel düellodur. Onlar bir konuda bir fikre sahiplerse, o fikrin doğruluğundan %100 emindirler. İşte çelik gibi inatlarıyla masayı domine eden 3 burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar bir konuda iddiada bulunuyorsa, arkasında mutlaka somut bir bilgi, tecrübe veya rasyonel bir veri vardır. Havadan sudan argümanlara hiç tahammülleri yoktur. Bir tartışmaya girdiklerinde adeta bir avukat gibi kanıtlarını masaya sererler. Karşı taraf haksız olduğunu kabul edene kadar o konuyu kapatmazlar.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başakların tartışma gücü detaylarda gizlidir. Siz olayı genel hatlarıyla savunurken, onlar sizin cümlenizdeki ufak bir mantık hatasını veya yanlış bilinen bir kelimeyi yakalar ve oradan yürürler. Kusursuz bir hafızaları olduğu için "Ama sen üç ay önce de şöyle demiştin" diyerek sizi kendi silahınızla vururlar ve haklı çıkmadan konuyu asla sündürmeyi bırakmazlar.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların bu konudaki motivasyonu tamamen kazanma dürtüsüdür. Haklı olup olmamalarından ziyade, o tartışmadan mağlup ayrılma fikri bile onların o savaşçı ruhuna aykırıdır. Tartışmayı bir rekabet olarak gördükleri için inatçılık vitesini en üste takar, karşı taraf yorgunluktan "Tamam sen haklısın" diyene kadar geri adım atmazlar.