Elinden her iş gelen 3 kadın burcu: Bu kadınlar her şeyin üstünden gelebilir

Hayatın her alanında pratikliği, zekâsı ve dayanıklılığıyla öne çıkan bazı kadınlar vardır. Sorumluluk almaktan çekinmezler, yeni şeyler öğrenmekten korkmazlar, ellerini attıkları her işte de mutlaka iz bırakırlar. Bu çok yönlü başarı tesadüf değil; doğum haritalarında güçlü yerleşimler, onların bu becerikli ve üretken hallerinin temelinde yer alıyor. İşte elinden her iş gelen, “ben hallederim” diyebilen 3 kadın burcu...

BAŞAK BURCU

Başak burcu kadını detayların ustasıdır. Titizliğiyle tanınır ama onu asıl farklı kılan şey, işleri sistematik ve akılcı biçimde çözmesidir. El becerileri güçlüdür; dikişten mutfağa, organizasyondan finans yönetimine kadar her alanda başarı gösterir. Pratik zekâsı sayesinde yeni şeyleri hızlı öğrenir, çevresindekilere de yol gösterir. Bir sorun çıktığında herkesin gözü önce Başak’a döner.

OĞLAK BURCU

Sorumluluk bilinciyle doğmuş gibidir. Zor koşullarda bile soğukkanlılığını koruyarak çözüm üretir. Elinden teknik işler de gelir, yöneticilik de; çünkü planlı ve hedef odaklıdır. Evin tamiratından kariyer planlamasına kadar birçok konuda güvenilir bir figürdür. “Yapamaz” denilen şeyleri yapmak Oğlak kadınının motivasyonudur.

BOĞA BURCU

Hem üretken hem de sabırlıdır. Mutfakta harikalar yaratır, sanatsal yönü de kuvvetlidir. El işlerine merakı, estetik bakış açısıyla birleşince ortaya hem işlevsel hem göze hitap eden işler çıkar. Maddi konularda da sağlam adımlar atar, tasarruf konusunda yaratıcı fikirler üretir. Boğa kadını hayatı hem güzelleştirir hem kolaylaştırır.