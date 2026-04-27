En alıngan 5 burç: Bu burçlar duygusal hassasiyetleriyle öne çıkıyor...

Herkes zaman zaman hassas davranabilir. Ancak bazı insanlar duygusal yapıları nedeniyle söylenen sözleri, yapılan şakaları ya da küçük tavır değişikliklerini hemen üzerine alabilir. Bu durum çoğu zaman kırılganlıktan, derin düşünme alışkanlığından ya da değer verilmek istemelerinden kaynaklanır. Astrolojide de bazı burçlar hassas yapıları ve duygusal tepkileriyle öne çıkar. Onlar dışarıdan güçlü görünse bile iç dünyalarında çok daha çabuk etkilenebilir. İşte alıngan davranmaya en yatkın 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu hassas yapısıyla tanınır. Söylenen bir sözün tonuna, bakışlara ya da tavırlardaki değişime kadar her detayı hissedebilir. Bu nedenle çoğu insanın önemsemeyeceği şeyleri bile içine atabilir. Kırıldığında hemen söylemek yerine sessizleşebilir ve içine kapanabilir. Onun alınganlığı, aslında duygularını yoğun yaşamasından kaynaklanır.

2. BALIK BURCU

Balık burcu son derece duygusal ve empatik bir yapıya sahiptir. İnsanların sözlerinden çok enerjilerini hisseder. Soğuk bir tavır ya da ilgisiz bir davranış bile onu kolayca etkileyebilir. Kırıldığında bunu hemen belli etmese de iç dünyasında uzun süre taşıyabilir. Balık için sevgi kadar incelik de önemlidir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu mantıklı görünse de aslında oldukça hassastır. Özellikle eleştiri, küçümsenme ya da önemsenmeme hisleri onu etkileyebilir. Olayları analiz ettiği için söylenen bir cümleyi defalarca zihninde çevirebilir. Bu yüzden küçük bir söz bile onun için büyüyebilir.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu güçlü görünse de kolay kırılabilen bir yapıya sahiptir. Ancak bunu hemen belli etmez. Yapılan bir saygısızlığı ya da kırıcı sözü uzun süre unutmayabilir. Dışarıdan sakin görünse de içinde derin etkiler bırakabilir. Onun alınganlığı sessiz ama güçlüdür.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkilerde uyum ve nezaket arar. Sert sözler, kaba tavırlar ya da ilgisizlik onu kolayca kırabilir. Özellikle değer verilmediğini düşündüğünde içine kapanabilir. Alınganlığı çoğu zaman huzur ve sevgi beklentisinden doğar.