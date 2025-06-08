En çok kendiyle kavga eden 4 burç: Bu burçların içsel çatışmaları asla bitmek bilmiyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki dış dünyayla değil, en büyük savaşı kendi içlerinde verirler. Duygularıyla, kararlarıyla, geçmişleriyle ya da gelecek korkularıyla sürekli didişirler. Onların en zorlu rakibi başkaları değil, kendi iç sesleridir. Peki, içsel çatışmaları asla bitmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, en çok kendiyle kavga eden 4 burç...





1. BAŞAK BURCU

Mükemmeliyetçiliğiyle bilinen Başak burcu, en küçük hatasında bile kendine acımasızca yüklenir. “Bunu daha iyi yapmalıydım”, “Neden böyle söyledim?”, “O detayı nasıl unuturum?” gibi sorgular zihinlerinden eksik olmaz. Kendilerini eleştirmekte ustadırlar ama aynı şefkati kendilerine göstermek konusunda pek de cömert değillerdir.





2. AKREP BURCU

Akrep burcu için iç dünya bir labirent gibidir. Duyguları derin, sezgileri kuvvetlidir ama bu yoğunluk zamanla içsel fırtınalara dönüşebilir. Güvendikleri birinin davranışlarını defalarca sorgulayıp kendi içlerinde binlerce senaryo kurabilirler. Affetseler bile kolay kolay unutmazlar ve en çok da kendi kalplerini sorgularlar.





3. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu dışarıdan yumuşak görünse de, kendiyle olan çatışmasında oldukça serttir. Geçmişi unutamayan, duygusal yükleri kolay kolay bırakamayan Yengeçler, “Keşke öyle yapmasaydım” gibi cümlelerle kendi iç huzurlarını sabote edebilir. Kırıldıklarında bunu dışa vurmak yerine içlerine atarlar ve içsel savaş başlar.





4. BALIK BURCU

Hayal gücü geniş ve duyguları yoğun olan Balık burcu, gerçeklikle duyguları arasında sık sık kaybolur. Bir olay olduğunda önce kendini suçlar, sonra karşı tarafı, sonra yine kendini... İçsel karmaşa ve iniş çıkışlar, onların en tanıdık duygularıdır. Kendiyle konuşurken bile dramatik bir senaryo yaratabilirler.