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En çok üşüyen burçlar hangileri? Yaz sıcağında herkes terlerken onlar üşüyorlar... Üşümedikleri mevsim neredeyse yok!

Astroloji meraklılarına müjde! Kışın üşüyenleri merak ediyor musunuz? Su elementiyle özdeşleşen bazı burçlar, soğuk havaya karşı daha hassas olabilir. İşte astrolojinin buzlu dünyasında üşüyen burçlar!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 02:59
En çok üşüyen burçlar hangileri? Yaz sıcağında herkes terlerken onlar üşüyorlar... Üşümedikleri mevsim neredeyse yok!
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Kışın gelmesiyle birlikte, astroloji meraklıları burçların soğuk hava koşullarındaki tepkilerini keşfetmeye meraklı olabilirler. Su elementi, duygusallık ve derinlikle ilişkilendirilir, bu nedenle Yengeç, Akrep ve Balık burçları bu özellikleri taşıyan burçlardır. Peki, bu burçlar soğuğa karşı gerçekten daha duyarlı mı? Gelin, astrolojinin buzlu dünyasında kışın soğuğuna karşı bir göz atalım!

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burcu, su elementiyle bağlantılıdır ve bu burç, genellikle su elementinin özelliklerini taşır. Su burçları olarak bilinen Yengeçler, duygusal derinlikleriyle öne çıkarlar, ancak aynı zamanda fiziksel olarak soğuğa karşı daha hassas olabilirler.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burcu da su elementiyle özdeşleşir. Bu burç, güçlü ve derin duygulara sahiptir, ancak bu duygusal derinlikleri, fiziksel olarak soğuk hava koşullarına karşı bir hassasiyete dönüşebilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burcu, yine su elementiyle ilişkilidir. Bu burç, içsel bir zenginlik ve duyarlılık taşır. Soğuk havaya karşı hassas bir doğaya sahip olabilirler, çünkü duygusal dünyaları genellikle çevreleriyle iç içe geçmiştir.

Her ne kadar astrolojide bazı burçların soğuklarla arası iyi olmasa da, bir kişinin soğuk hava koşullarına karşı tepkisi, genel sağlığı, giyim tercihleri ve çeşitli diğer faktörlere bağlıdır. Herkesin kendine özgü bir vücut yapısı ve toleransı vardır.


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