En fazla güven problemi yaşayan 5 burç: Bu burçlar kalplerini korumak için insanlara karşı mesafeli duruyor...

Güven duygusu her ilişkinin temelidir. Ancak astrolojide bazı burçlar vardır ki, insanlara güvenmek onlar için oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir. Geçmiş deneyimler, güçlü sezgiler ya da kontrol ihtiyacı nedeniyle ilişkilerde sürekli temkinli davranabilirler. Bu burçlar birine hemen bağlanmak yerine önce gözlem yapmayı, analiz etmeyi ve karşısındaki insanın gerçek niyetini anlamayı tercih eder. Dışarıdan güçlü ve mesafeli görünseler de, aslında iç dünyalarında kırılmaktan korkan hassas bir taraf taşırlar. İşte en fazla güven problemi yaşayan 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu güven konusunda en hassas burçların başında gelir. Birine gerçekten güvenebilmesi için uzun zamana ihtiyaç duyar. Çünkü insanlar hakkında sezgileri çok güçlüdür ve en küçük çelişkiyi bile fark edebilir. İlişkilerde sürekli karşısındaki kişinin samimiyetini test eder. Bir kez hayal kırıklığı yaşadığında ise yeniden güvenmesi oldukça zor olur. Bu nedenle ilişkilerde zaman zaman kontrolcü ve şüpheci davranabilir. Dışarıdan güçlü görünse de, aslında duygusal olarak kırılmaktan korktuğu için kendini korumaya çalışır.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycı yapısı nedeniyle insanları sürekli analiz eder. Karşısındaki kişinin davranışlarını, söylediklerini ve tutarsızlıklarını fark etmeye çok yatkındır. Bu yüzden güven duygusu onun için kolay oluşmaz. Bir insanın gerçekten güvenilir olduğuna inanması için uzun süre gözlem yapması gerekir. Küçük bir hata bile onun zihninde büyüyebilir ve şüpheye dönüşebilir. Bu durum bazen ilişkilerde fazla sorgulayıcı görünmesine neden olabilir. Ancak aslında tek istediği şey kendini güvende hissetmektir.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını kolay kolay açmayan ve insanlara karşı kontrollü davranan bir yapıya sahiptir. Güven duygusu onun için ciddiyet ve tutarlılıkla ilgilidir. İnsanların söylediklerinden çok yaptıklarına bakar. Bu nedenle birine hemen bağlanmak yerine zamana bırakmayı tercih eder. Hayatına aldığı kişilerin güvenilir ve sağlam karakterli olmasını ister. Duygusal olarak kolay kırılmadığını gösterse de, aslında hayal kırıklığı yaşamamak için duvarlarını yüksek tutar.

4. KOVA BURCU

Kova burcu özgürlüğüne düşkün olduğu için insanlara karşı zaman zaman mesafeli davranabilir. Duygusal olarak bağımsız kalmak istediği için hemen güvenmek yerine önce karşısındaki insanı çözmeye çalışır. Özellikle baskıcı veya kontrolcü davranışlar gördüğünde geri çekilebilir. Güven problemi yaşamasının temel nedeni, hayal kırıklığı yaşamaktan çok kendi alanını kaybetmekten korkmasıdır. Bu nedenle ilişkilerde duygularını hemen açığa vurmaz.

5. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu dışarıdan duygusal görünse de aslında kendini korumaya çalışan bir yapıya sahiptir. İnsanlara kolay bağlanır gibi görünse de, gerçek anlamda güvenmesi zaman alabilir. Çünkü kırılmaktan ve terk edilmekten korkar. Bu nedenle ilişkilerde zaman zaman alıngan veya şüpheci davranabilir. Karşısındaki kişinin davranışlarını sürekli duygusal olarak analiz eder. Bir kez güveni sarsıldığında ise içine kapanabilir ve kendini geri çekebilir.