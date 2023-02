En fesat 3 burç insanı.. İçten içe kurnazlık yapar ve kuyunuzu kazarlar..

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:22

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 23:22

Yapılan araştırmalarda ''Oğlak, Akrep ve Kova'' burcunun en fesat burçlar olduğu tespit edildi. Peki bu burçlara neden dikkat edilmeli?

Oğlak burcu: Oğlak burcu her şeyi herkesi izler ama belli etmez. İçten içe kıskansa bile söylemez. Onun tam anlamıyla ne düşündüğünü anlamanız zor. Onlar stratejiktir. Oğlak burcuyla ilişki kurarken dikkat etmelisiniz. Oğlaklar çoğu zaman yalan söyleme konusunda da usta olurlar. Eğer Oğlak'a tamamen güveniyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Oğlak sizi her an satabilir

Akrep burcu: Kıskanç olan Akrep burcu içlerindeki şüpheyi bırakamadığından fesatlığa da meyillidir. Akrep çok fesat ve gerçekten en doyumsuz burçtur. Akrep burcuna güvenmemeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Yere bakar yürek yakarlar. En güvendiğiniz anda bile sizi satarlar. Aldatma konusunda Akrepler ön sırada yer alır. Doğuştan fesat olan Akreplere dikkat etmekte fayda var.





Kova burcu: Herkesi dinleyen Kova burcu kendiyle ilgili bilgi vermeyi pek sevmez. Onların kafa yapısı çok detaycı olduğundan fesat düşünceleri hiç bitmez. Kova aynı zamanda çok kurnazdır. İki grubu birbiriyle kavga ettirme konusunda da onlardan iyisi yoktur. Eğer Kova burcu birine aşık olduysanız veya onunla iş yapacaksanız yandınız. Kova burcuna güvenirken iki kez düşünmenizde fayda var. Yoksa çok ama çok üzülebilirsiniz.