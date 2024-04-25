En gaddar 5 burç: İnsanların duygularına asla önem vermezler...

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:44

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:44

Gaddar insanlar genellikle öncelikle kendi çıkarlarını düşünen ve başkalarının duygularını pek umursamayan bireylerdir. Bu nedenle çoğu zaman bencil ve acımasız olarak algılanabilirler. Kendi hedefleri veya istekleri doğrultusunda hareket ederken başkalarının ihtiyaçlarına veya duygularına duyarsız olabilirler. Bu tutumlarıyla çevrelerinde umursamaz veya ilgisiz olarak nitelendirilebilirler. Peki, başkalarının duygu ve düşüncelerine asla önem vermeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte en gaddar 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrepler en zalim burçtur. İnsanların üzerinden geçmekte ve/veya istediklerini elde etmek için onları manipüle etmekte hiçbir problemleri yoktur. Kalpsiz bir tavırları vardır ve sanki Akrep'in yoluna çıkmak kişinin hatasıymış gibi, incittikleri insanlara karşı empatiden yoksundurlar. Akreplerin yaptığı şeylerden biri, sizin hakkınızda sahip oldukları varsayımlar hakkında konuşmak ve bu varsayımların doğru olup olmadığını öğrenmeden onlara tepki vermektir. Kesin olarak doğru olmayan şeylerle suçlandığınızda kendinizi savunmak zordur.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duyguları ve aşırı sahiplenici yapısıyla kontrolden çıkabilir. Yengeç kendisini tehdit altında hissediyorsa veya sevdiği bir şeyi veya birini kaybediyorsa, harekete geçer. Bu şekilde hissettiklerinde, içgüdüsel olarak en fazla acıya neden olacak yere vurmaları gerektiğini biliyor gibi görünüyorlar. Yengeçler, eylemlerinin sonuçlarından hiç korkmuyor gibi görünüyor ve neden olabilecekleri yıkımı düşünmeden tepki veriyorlar. Suçluluk ve pişmanlık hissetseler de bu, zalimce eylemlerinden çok sonra gerçekleşir.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcunun karanlık bir yanı vardır ve o karanlık yere gittiklerinde her zamanki kuralları ve davranış biçimlerini bir kenara atarlar. Kariyerlerinde ilerlemelerine ya da düşmanlarına borcunu ödemelerine yardımcı olacaksa zulme başvururlar. Başkalarının talihsizliğinden keyif alıyor gibi görünüyorlar ve geçmişte kendilerine haksızlık eden birinin karmik cezasını aldığı bir hikayeyi neşeyle anlatacaklar. Empati olmadığında ve bir başkasının felaketinden keyif aldığınızda, bu schadenfreude'dur ve en hafif tabirle kalpsiz bir tutumdur.

4. KOÇ BURCU

Koç, sözleriyle acımasız olabilir. Sinirlenirler ya da üzülürler ve sonra başka birine nasıl zarar vereceği ya da Koç'u nasıl göstereceğini düşünmeden her şey ortaya çıkar. Ayrıca o kadar rekabetçiler ki, iğrenç olabiliyorlar ve en çok kaybedenler oluyorlar. Koç'la olan her türlü rekabet, onların zehirli ve kötü niyetli eleştirilerini deneyimlemenizi sağlayabilir. Sakinleştiklerinde ya da bir noktaya değindiklerinde, eğlenceli ve çekici olmaya geri döneceklerdir, ancak zulmlerinin hedefinin iyileşmesi o kadar kolay olmayacaktır.

5. ASLAN BURCU

Aslanlar o kadar popüler ve karizmatik ki onları sevmemek elde değil. Ancak Aslan burcu ne kadar göz kamaştırıcı ve emredici olursa olsun, kendilerini tehdit altında hissederlerse size saldıracak ve sizi parçalara ayıracaklardır. Aslanlar kağıt üzerinde kulağa hoş gelen ama kalbinizi parçalayacak olan şeyi tam olarak biliyor gibi görünüyor. Kirli oynayacaklar ve eğer sizi yok etmeye niyetlilerse geri durmayacaklar.